Kimse görmüyor sandılar ama birlikte olma anları fotoğrafçı tarafından görüntülendi

Sidney kentindeki bir plajda kaydedilen görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Genç çift, kimsenin kendilerini görmediğini düşündüğü bir noktada birlikte olamaya başladı. Ancak gençler, kayalıkların üzerinden olduğu sırada aynı bölgede başkaları da vardı.

FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Profesyonel fotoğrafçı Scott Robinson, yüzdüğü sırada karşısında gördüğü çiftin fotoğrafını çekti. Genç çiftin, fotoğraflarının çekilmesinden habersiz şekilde ilişkiye girmeye devam ettikleri görüldü. Ayrıca kayalıkların üzerindeki insanlar da genç çifti izlemeyi şaşkınlık içerisinde izledi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Fotoğrafçı Robinson, makinesiyle kayda aldığı anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Facebook üzerinden paylaşılan fotoğraflar, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum aldı.