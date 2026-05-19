BAE, Irak\'tan Gelen İHA\'lara Müdahale Etti

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin son 48 saatte Irak topraklarından atılan 6 insansız hava aracına müdahale ettiğini bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin son 48 saatte Irak'tan atılan ve ülkedeki kritik bölgeleri hedef almaya çalışan 6 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiği, can kaybı ya da hayati öneme sahip tesislerin güvenliğini etkileyen bir durumun ise kaydedilmediği belirtildi. Açıklamada, 17 Mayıs'ta Barakah Nükleer Santrali'ne düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmanın tamamlandığı ve İHA'ların Irak topraklarından fırlatıldığı sonucuna varıldığı da kaydedildi.