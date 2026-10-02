Bakan Bolat, Polonyalı mevkidaşı Domanski ile bir araya geldi - Son Dakika
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Bakan Bolat, Polonyalı mevkidaşı Domanski ile bir araya geldi

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Bakan Bolat, Polonyalı mevkidaşı Domanski ile bir araya geldi
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, ABD’de Polonya Maliye ve Ekonomi Bakanı Andrzej Domanski ile görüştü.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, ABD'de Polonya Maliye ve Ekonomi Bakanı Andrzej Domanski ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ABD Milwaukee'de, G20 Ticaret Bakanları Toplantısı kapsamında, Polonyalı muhatabım Maliye ve Ekonomi Bakanı Sayın Andrzej Domanski ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, Türkiye–Polonya ekonomik ve ticari ilişkilerinin mevcut durumunu ele aldık; ticaret, müteahhitlik hizmetleri, yatırımlar, enerji, ulaştırma, lojistik, savunma sanayii ve üçüncü ülkelerde iş birliği alanlarında kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Andrzej Domanski ile ayrıca, 'Türkiye–Polonya İstişare Mekanizması'nın VI. Dönem Toplantısı ile 'Türkiye–Polonya Yatırım ve İş Forumu'nun yakın dönemde Ticaret Bakanlığımızın ev sahipliğinde düzenlenmesi hususlarında mutabık kaldık. Polonyalı muhatabım ile buluşmamız, Türkiye–AB ilişkilerini ele almak bakımından da önemli bir fırsat sunmuştur. Bu kapsamda, Gümrük Birliği'nin işleyişinin iyileştirilmesinin, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki güçlü ekonomik entegrasyonu daha da pekiştireceğini vurguladık. Bunun yanı sıra, AB'nin gelişen ticaret ve sanayi politikalarının, özellikle Sanayi Hızlandırma Yasası'nın (Industrial Accelerator Act), Avrupa'nın ve Türkiye'nin rekabet gücü ile tedarik zincirlerinin dayanıklılığı üzerindeki etkilerine ilişkin görüş alışverişinde bulunduk, beklentilerimizi ifade ettik" dedi.

Bolat, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Polonya ile 2025 yılı itibarıyla ikili ticaret hacmimiz, ortak hedefimiz olan 10 milyar doları aşarak 12,5 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Bu rakamı yakın gelecekte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 15 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyoruz. Türkiye ile Polonya arasındaki güçlü ekonomik ortaklığın, iş dünyalarımız arasındaki yakın iş birliği sayesinde giderek daha da derinleşmesinden memnuniyet duyuyoruz."

Kaynak: DHA
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