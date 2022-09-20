Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Krivokapic ile görüştü - Son Dakika
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Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Krivokapic ile görüştü

20.09.2022 17:01

ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Ranko Krivokapic ile görüştü.

ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Ranko Krivokapic ile görüştü.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Krivokapic ile görüştü - Son Dakika

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