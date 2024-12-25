AZERBAYCAN'ın başkenti Bakü'den Grozni'ye giden uçak Kazakistan'a düştü.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Grozniye giden 'Embraer 190' numaralı uçak Kazakistan'a düştü. Azerbaycan medyasında yer alan haberlere göre, Grozni'deki sis nedeniyle uçağın rotasının değiştirildiği bildirildi. Düşen yolcu uçağında 72 kişinin bulunduğu belirtildi. Kazak yetkililer, düşen uçakta kurtulan kişiler olduğunu aktardı.
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