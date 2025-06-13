CUMHURBAŞKANI Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından kullanılan başkanlık uçağının, İran'ın olası misillemesi nedeniyle Yunanistan'a gönderilmesi radar kayıtlarına yansıdı.
Saat 11: 19'da Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkan 4X-ISR kuyruk tescilli Boeing 767-338 tipi uçak saat 13: 09'da Yunanistan'ın başkenti Atina Havalimanı'na indi.
Son Dakika › Dünya › Başkanlık Uçağı Yunanistan'a Gönderildi - Son Dakika
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