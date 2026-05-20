Bayraktaroğlu NATO'yu Ziyaret Etti

20.05.2026 12:10
Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Brüksel'de NATO Türk Askeri Temsil Heyeti'ni ziyaret etti.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Brüksel/Belçika'da, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılan Orgeneral Bayraktaroğlu; Askeri Komite Başkanı (CMC) Ora. Giuseppe Cavo Dragone, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Org. Alexus G. Grynkewich, Avrupa Birliği Askeri Komite Başkanı (CEUMC) Org. Sean Clancy, Almanya Genelkurmay Başkanı Org. Carsten Breuer, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Org. John Daniel Caine, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Korg. Arben Kingji, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Org. Richard Knighton, Fransa Genelkurmay Başkanı Org. Fabien Mandon, Hollanda Genelkurmay Başkanı Org. Onno Eichelsheim, İtalya Genelkurmay Başkanı Org. Luciano Portolano, Kanada Genelkurmay Başkanı Org. Jennie Carignan, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Tümg. Sashko Lafchiski, Romanya Genelkurmay Başkanı Org. Gheorghita Vlad, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Org. Dimitrios Choupis ile ikili ve ayaküstü görüşmeler gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Politika, Savunma, Dünya, Son Dakika

