Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin değişimi endişelendirdi

Doktorlar, özellikle yeni doğan bebekler için anne sütünün önemine vurgu yapıyor. TikTok fenomeni Abbie Herbert'in başına gelenler ise anneleri endişelendirdi. Herbert, yeni dünyaya gelen bebeğini tek göğsüyle emzirmeye başladı. Ancak bir süre sonra göğsünde ciddi değişimler meydana geldi.

TEK GÖĞSÜ BÜYÜMEYE BAŞLADI

Abbie Herbert'in tek göğsü, kısa süre içerisinde diğerine oranla çok daha ciddi şekilde büyümeye başladı. Genç kadın, büyümeyi ne yaptıysa durduramadı.

"BÜYÜK BİR HATA OLDUĞUNU FARK ETTİM"

Herbert, yaptığının ciddi bir hata olduğunu belirterek, "Yanlış yaptığımı çok geç fark ettim. Onu kesinlikle tek göğsümle emzirmemem gerekiyordu. Yükü iki göğsüme de bölüştürmem lazımdı" dedi.

ŞİMDİ ANNELERDEN YARDIM İSTİYOR

Abbie Herbert son olarak konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, kendisi gibi yeni doğmuş bebek emziren annelerden ve uzman hekimlerden yardım istedi. Genç kadın, yaşadığı durumun hayatını kabusa çevirdiğini de sözlerine ekledi.