Belçika\'da Kırmızı Alarm!

BELÇİKA'da aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle Liege ve Limburg kentlerinde en yüksek seviye olan kırmızı alarm verildi.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (IRM), yarın ülkenin doğusunda hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Aşırı sıcak nedeniyle Liege ve Limburg'da yarın kırmızı alarm uygulanacağı belirtilen açıklamada, ülkenin geri kalanında ise en az cumartesi gününe kadar turuncu alarmın devam edeceği aktarıldı.

Kırmızı alarm kapsamında belediyeler ve sağlık kurumlarının sıcak hava eylem planlarını devreye alacağı, yaşlılar ile yalnız yaşayan kişilerin durumlarının kontrol edileceği, açık havada çalışanların korunmasına yönelik önlemlerin artırılacağı ve vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları yönünde uyarılar yapılacağı belirtildi.