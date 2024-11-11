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Belçika'da Pandalara Veda

Belçika\'da Pandalara Veda

Belçika'daki Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'nde üç panda, Çin'e geri dönmeden önce ziyaretçileriyle vedalaştı.

11.11.2024 11:49
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BELÇİKA'daki Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi ziyaretçileri, dev pandalara veda etti.

Belçika'daki Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçiler, Çin'e dönecek olan dev panda Tian Bao ile ikizler Bao Di ve Bao Mei ile vedalaştı.

Açıklamada, Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği ile yapılan anlaşma gereği, hayvanat bahçesindeki beş pandadan üçünün 10 Aralık'ta Çin'e gönderileceği bildirildi.

2016 yılında dünyaya gelen Tian Bao ve 2019'da doğan ikizler Bao Di ile Bao Mei, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Ya'an şehrindeki Bifengxia'daki Dev Panda Üssü'ne geri dönecek.

Üç pandanın ebeveynleri Hao Hao ve Xing Hui'nin hayvanat bahçesinde kalacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

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