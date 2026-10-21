PSG, Kvaratskhelia'nın ön çapraz bağlarının koptuğunu ve ameliyat edileceğini duyurdu - Son Dakika
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PSG, Kvaratskhelia'nın ön çapraz bağlarının koptuğunu ve ameliyat edileceğini duyurdu

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PSG, Barcelona ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan Khvicha Kvaratskhelia'nın sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğunu ve ameliyat edileceğini duyurdu. 25 yaşındaki Gürcü futbolcu, bu sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Fransız ekibi Paris Saint-Germain, İspanyol takımı Barcelona ile oynadıkları maçta sakatlanan Gürcü futbolcu Khvicha Kvaratskhelia'nın sağ dizi ön çapraz bağlarının koptuğunu ve ameliyat edileceğini açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Paris Saint-Germain'in evinde Barcelona ile oynadığı karşılaşmada Gürcü futbolcu Khvicha Kvaratskhelia sakatlığından dolayı 59. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fransız ekibi, Kvaratskhelia'nın sağlık durumuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğunu ve ameliyat edileceğini duyurdu. 25 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak.

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon PSG ile 11 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar LigiAmeliyatİstanbulFutbolSporPSGSon Dakika

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