Belçika'nın Flaman Bölgesi'nde belediyeleri vuran siber saldırının boyutu her gün büyüyor. Saldırıyı inceleyen siber güvenlik şirketi Secutec, verileri çalınan belediyelerin sayısının ilk açıklanan 86'dan 120'nin üzerine çıkabileceğini duyurdu. AA'nın aktardığına göre saldırıda yaklaşık 1,2 milyon kişinin kişisel bilgileri ele geçirildi.

SALDIRGAN GERİ DÖNÜŞÜM VERİLERİNDEN SIZDI

Saldırgan, belediyelerin kendi sistemlerine doğrudan girmedi. Hedef, geri dönüşüm merkezlerinin kayıt ve şifrelerini tutan bir hizmet sağlayıcısının yeterince korunmayan sunucusuydu. Bu açıktan içeri giren saldırgan, yapay zeka desteğiyle büyük bir veri yığınını topladı. Çalınan bilgiler arasında ad soyad, adres ve doğum tarihinin yanı sıra ulusal sicil numarası, kimlik kartı numarası, uluslararası banka hesap numarası (IBAN) ve bazı araçların plaka bilgileri bulunuyor.

KLASÖRLER TEK TEK İNCELENİYOR

Secutec'in üst yöneticisi Geert Baudewijns, ilk rakamların doğrulanması daha kolay verilere dayandığını, şimdi Belçika Siber Güvenlik Merkezi (CCB) ile birlikte daha karmaşık veri kümelerinin incelendiğini söyledi. Baudewijns, "Artık ayrı klasörleri tek tek kontrol etmemiz gerekiyor. Belediyelerin isimlerini ancak yüzde 100 emin olduğumuzda açıklıyoruz" dedi. Saldırı ilk kez 25 Kasım'da Secutec ve SOCRadar tarafından duyurulmuş, o gün 82 belediyenin etkilendiği açıklanmıştı. Sayı kısa sürede 86'ya yükseldi. İki şirket, kamuoyunda dolaşan eksik ve yanlış bilgilerin belediyelerin işini zorlaştırması üzerine etkilenen belediyelerin listesini yayımladı.

RESMİ BİLDİRİM 1 ARALIK'TA BEKLENİYOR

Baudewijns, saldırının gerçek boyutunun birkaç gün içinde netleşmesini bekliyor. Belçika kamu yayıncısı VRT'ye göre CCB, etkilenen belediyelere resmi bildirimi 1 Aralık'ta yapabilir. Belediyelerin ardından vatandaşları bilgilendirmesi bekleniyor.