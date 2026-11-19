Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsü ile LPG yüklü tankerin çarpışması sonucu iki araç alev topuna döndü. Feci kazada 3'ü çocuk 10 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi yaralandı. Araç içerisinde mahsur kalan yolcular nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediliyor.

ÇARPIŞMANIN ARDINDAN İKİ ARAÇ DA ALEV ALDI

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletine bağlı Ormara bölgesi yakınlarında meydana gelen kazada, yolcu otobüsü ile LPG yüklü tanker çarpıştı.

Makran Sahil Otoyolu üzerinde yaşanan kazada, Turbat kentinden Karaçi'ye doğru ilerleyen yolcu otobüsü ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) taşıyan tanker çarpışmanın etkisiyle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangında otobüste bulunan bazı yolcular araç içerisinde mahsur kaldı. İlk belirlemelere göre 3'ü çocuk 10 kişi yaşamını yitirirken, 27 kişi yaralandı.

KAZANIN NEDENİ HATALI SOLLAMA

Polis yetkilileri tarafından başlatılan ilk incelemelerde kazanın, otobüs sürücüsünün yüksek hızla sollama yapmaya çalıştığı sırada meydana geldiği bildirildi.

Yetkililer, hayatını kaybeden 10 kişiden 2'sinin tanker sürücüsü, 3'ünün ise çocuk olduğunu açıkladı. Yaralılar arasında kadın ve çocukların da bulunduğu belirtildi.

CAN KAYBININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Tamamen yanan otobüsün enkazında arama çalışmaları sürerken, araç içerisinde mahsur kalan yolcular nedeniyle can kaybının artabileceği uyarısı yapıldı.

Vücutlarında yanıklar oluşan 27 yaralı, Ormara'daki sağlık merkezleri ile bölgedeki donanma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

OTOYOL SAATLERCE TRAFİĞE KAPANDI

Kaza ve ardından çıkan yangın nedeniyle Makran Sahil Otoyolu saatlerce ulaşıma kapatıldı. Söndürme ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Yetkililer, kazaya ilişkin incelemelerin devam ettiğini bildirdi.