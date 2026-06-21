Berlin'de Çorum Katliamı Anması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Berlin'de Çorum Katliamı Anması

21.06.2026 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da 1980'deki saldırılarda hayatını kaybedenler Berlin'de anıldı, hak mücadelesi vurgulandı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Çorum'da 1980 yılında 54 kişinin yaşamını yitirdiği olaylarda hayatını kaybedenler Almanya'nın başkenti Berlin'de anıldı.

Berlin Çorum Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen anma programı, saygı duruşuyla başladı. Etkinliğin açılış konuşmalarını Dernek Başkanı Nezaket Kirazlı ile dernek üyeleri Özcan Özbay ve Mustafa Yeni yaptı.

Programda, 1980 yılında Çorum'da yaşanan saldırılar ve katliam süreci anlatıldı. Aralarında Alevi dedesi Veli Solmaz'ın da bulunduğu yaşamını yitiren 54 kişi anılırken, katılımcılar duygusal dakikalar yaşadı.

Etkinlik kapsamında, dönemin tanıklarıyla yapılan röportajlardan oluşan yaklaşık 20 dakikalık Çorum Katliamı belgeseli gösterildi. Belgeselin ardından, katliamın tanıklarından ve uzun yıllardır adalet mücadelesi yürüten avukat Sadık Eral telefonla programa katıldı. Eral, olayların "adi vakalar" olarak kayda geçirilmesi nedeniyle toplu katliam davasının açılamadığını belirtti.

Saldırıların 28 Mayıs 1980'de Çorum'un Milönü Mahallesi'nde başladığını ifade eden Eral, güvenlik güçlerinin müdahalesinin yetersiz kaldığını ve olayların günlerce sürdüğünü söyledi. Eral, hastanelerde yaralıların hedef alındığını, cenazelerin ise günlerce kaldırılmasına izin verilmediğini öne sürerek, yaşananların yeterince yargı önüne taşınmadığını dile getirdi.

Programın ikinci bölümünde katılımcılar görüş ve tanıklıklarını paylaştı. Berlin Bahadınlılar Derneği temsilcisi, benzer saldırıların sadece Çorum ve Kahramanmaraş'ta değil Bahadın'da da yaşandığını ancak halkın dayanışması ve zamanında yapılan müdahaleler sayesinde kitlesel bir katliamın önlendiğini söyledi.

Etkinlikte konuşan BAT Cemevi Başkanı Yüksel Özdemir ise Çorum Katliamı'nın tarihsel boyutuyla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Alevi toplumunun tarih boyunca baskılara maruz kaldığını ifade eden Özdemir, Aleviliğin eşitlik, paylaşım ve dayanışma temelinde şekillenen bir inanç olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA

Politika, Berlin, Kültür, Çorum, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Berlin'de Çorum Katliamı Anması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tıra arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi Sürücü hayatını kaybetti Tıra arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi! Sürücü hayatını kaybetti
Cenaze yolunda feci kaza 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Cenaze yolunda feci kaza! 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Hayallerimiz buraya kadarmış A Milli Takımımız Dünya Kupası’na veda etti Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Dünya Kupası’na veda ettik Binlerce taraftar Montella’yı istifaya çağırıyor Dünya Kupası'na veda ettik! Binlerce taraftar Montella'yı istifaya çağırıyor
Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası’nın en kötüsü oldu Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası'nın en kötüsü oldu
Mert Müldür gözyaşlarını tutamadı Maç sonu yürek burkan görüntü Mert Müldür gözyaşlarını tutamadı! Maç sonu yürek burkan görüntü

17:22
Okan Buruk’tan milli yıldıza telefon: Galatasaray’a gel
Okan Buruk'tan milli yıldıza telefon: Galatasaray'a gel
16:32
Müzakereler sürerken Trump’tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran’ı yok ederiz
Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz
16:24
Bizim Çocuklar’a bir şok daha
Bizim Çocuklar'a bir şok daha
16:17
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı
"Kapalılar imha edilsin" diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı
15:59
sviçre’deki barış görüşmelerinde ilk açıklama ABD: Birkaç saat içinde büyük ilerleme kaydettik
sviçre'deki barış görüşmelerinde ilk açıklama! ABD: Birkaç saat içinde büyük ilerleme kaydettik
15:28
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan’ı vurdu
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 17:26:27. #7.13#
SON DAKİKA: Berlin'de Çorum Katliamı Anması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.