Biden: Ateşkes Zamanı - Son Dakika
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Dünya

Biden: Ateşkes Zamanı

Biden: Ateşkes Zamanı

Joe Biden, BM görüşmesinde Hamas ve İsrail arasındaki savaşa son verilmesi gerektiğini vurguladı.

24.09.2024 18:20
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ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Hamas ve İsrail arasındaki savaş sona ermelidir. Artık ateşkes zamanıdır" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, konuşmasında Rusya- Ukrayna savaşına ve Orta Doğu'daki mevcut duruma dikkat çekerek, "Savaş suçlarına karşı çıktım. Elimden geleni yaptım. Ukrayna ve Gazze konusunda umutsuz değilim. Haksız ve yasa dışı Ukrayna işgaline karşı durduk. Putin'in savaşı başarısız oldu. Bugün vereceğimiz kararlar geleceğimizi etkileyecek. Hamas ve İsrail arasındaki savaş sona ermelidir. Artık ateşkes zamanıdır. Diplomatik bir çözüm hala mümkün. Uzun vadeli çözüm için tek yol barıştır. Bunun için çaba göstermeye devam ediyoruz. Gazze'deki masum siviller cehennemi yaşıyor. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Aralarında sağlık görevleri de var. Siviller çok büyük bir insani kriz içinde" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Joe Biden, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

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