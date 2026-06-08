Bitlis Balı'na Uluslararası Ödül - Son Dakika
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Bitlis Balı'na Uluslararası Ödül

08.06.2026 11:47
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Bitlis'in karakovan balı, Paris Honey Award'da 4. kez 'Altın Bal' ödülünü kazandı.

DÜNYANIN en prestijli bal yarışmalarından olan 'Paris Honey Awarad' yarışmasında; Bitlis'in karakovan balı, 4'üncü kez 'Altın Bal' ödülüne layık görüldü. Bal üreticisi Serdar Nevzat Ersan, kentin yüksek rakımlı yaylaları ve eşsiz florasının balın kalitesine büyük katkı sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli bal merkezlerinden olan Bitlis'te, zengin floraya sahip yüksek rakımlı yaylalarda üretilen bal, sahip olduğu kaliteyi aldığı ödüllerle ortaya koydu. Geçen günlerde uluslararası bal yarışmaları için Paris'teki laboratuvarlara gönderilen Bitlis balı, prolin değeri, nem oranı ve polen sayımı bakımından 'Altın Bal' ödülüne layık görüldü. Yaklaşık 200 arıcının katıldığı değerlendirmede; Bitlis balının 4'üncü kez iyi derece alması kentteki arıcıları sevindirdi.

MARKALAŞMAYA KATKI

Üçüncü kuşak arıcı olarak mesleği sürdüren Serdar Nevzat Ersan, elde ettikleri başarının, yılların emeği ve özverinin karşılığı olduğunu söyledi. Kentin yüksek rakımlı yaylaları ve eşsiz florasının balın kalitesine büyük katkı sunduğunu anlatan Ersan, hedeflerinin yalnızca bal üretmek değil, aynı zamanda nesilden nesile aktarılan arıcılık kültürünü yaşatmak olduğunu belirtti. Ersan, "Bitlis balının üst üste dört kez uluslararası ödüle layık görülmesi, kentin arıcılık potansiyelini ve doğal değerlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Bölgenin markalaşma sürecine de önemli katkı sağlıyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Bitlis Balı'na Uluslararası Ödül - Son Dakika

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