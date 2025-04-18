BM: Gazze\'de 2 Milyon Mahkum

BİRLEŞMİŞ Milletler, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana hiçbir yardım girişine izin vermediği Gazze'deki durumun ciddiyetine dikkati çekerek, "Gazze'de 2 milyondan fazla kişi tutsak kalmış durumda" açıklamasını yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne hiçbir insani yardım girişine izin vermediğini belirterek, bölgede 2 milyondan fazla kişinin 'tutsak kaldığını' açıkladı. Dujarric, Gazze'deki insani yardım stoklarının tükenme noktasına geldiğini ve özellikle çocuklar başta olmak üzere sivil halk arasında 'stres düzeyinin yüksek' olduğunu aktardı. Gazze'deki su altyapısının yaklaşık yüzde 90'ının tamamen ya da kısmen tahrip edildiğini kaydeden Dujarric, İsrail'in uluslararası hukuk uyarınca gıda, tıbbi malzeme ve kamu hizmetleri sağlama yükümlülüğü bulunduğunu hatırlattı.

Dujarric, BM'nin insani yardım malzemelerinin de tükenmek üzere olduğu konusunda uyardı.