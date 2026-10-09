BM İnsan Hakları Ofisi, Fransa'daki lise blokajlarında polise itidal çağrısı yaptı - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Ofisi, Fransa'daki lise blokajlarında polise itidal çağrısı yaptı

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BM İnsan Hakları Ofisi, Fransa\'daki lise blokajlarında polise itidal çağrısı yaptı
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BM İnsan Hakları Ofisi, Fransa'da öğrenci protestoları ve lise blokajlarını endişeyle izleyip polise orantısız güç kullanmama çağrısı yaptı. Eylül ortasında Creteil'de başlayıp ülke geneline yayılan eylemlerde polisle çatışmalar yaşandı, bazı öğrencilerin ağır yaralandığı bildirildi.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, Fransa'da öğrencilerin protestoları ve lise blokajları sırasında yaşanan olayları "endişeyle" takip ettiğini bildirerek, kolluk kuvvetlerine "orantısız güç kullanımından kaçınma" çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Shabia Mantoo, Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Fransa'da eylül ayından bu yana devam eden öğrenci eylemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mantoo, "Fransa'daki öğrenci protestoları ve lise blokajlarıyla bağlantılı, bazıları şiddet olaylarına dönüşen gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" dedi.

Gösterilerin barışçıl şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Mantoo, güvenlik güçlerine de itidal çağrısında bulunarak, "Herkesi eylemlerin barışçıl kalmasını sağlamaya ve kolluk kuvvetlerini orantısız güç kullanmamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. Mantoo, "Barışçıl toplanma hakkına saygı gösterilmelidir" dedi.

PROTESTOLAR EYLÜL AYINDA BAŞLADI

Fransa'daki öğrenci protestoları, eylül ayı ortalarında Paris'in banliyölerinden Creteil'de, lise öğrencilerinin personel yetersizliğini protesto eden öğretmenlere destek vermesiyle başladı ve daha sonra ülke genelindeki okullara yayıldı.

Öğrenciler, eğitimde kaynak eşitsizliğini dengeleyici adımlar atılmasını, bu kapsamda daha fazla öğretmen ve destek personeli istihdam edilmesi, bakımsız durumdaki okul binalarının iyileştirilmesi, sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılmasını gibi taleplerde bulunuyor. Protestocular ayrıca üniversiteye girişte kullanılan Parcoursup sisteminde değişiklik yapılmasını istiyor.

Gösteriler, öğrenciler ile polis arasında yaşanan çatışmalara ilişkin haberlerle son dönemde daha da yoğunlaştı. Polisin göz yaşartıcı gaz ve diğer müdahale araçlarını kullandığı olaylarda bazı öğrencilerin ağır yaralandığı bildirildi.

Kaynak: ANKA
İnsan HaklarıUluslararasıEğitimFransaEylülDünyaSon Dakika

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