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Bolivya, İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu - Son Dakika

Bolivya, İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu

Son Güncelleme: 31.10.2023 23:51

Güney Amerika ülkesi Bolivya, Gazze'ye yönelik devam eden saldırılar nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Maria Nela Prada ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Freddy Mamani, düzenledikleri ortak basın toplantısında bu kararı açıkladı. Mamani, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırgan ve orantısız askeri saldırının uluslararası barışı tehdit ettiğini ve kınanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in Filistin yerleşim yerlerine uyguladığı ablukanın kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Güney Amerika ülkesi Bolivya, Gazze'ye yönelik devam eden saldırılar nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu. Bolivya yetkilileri, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırgan ve orantısız askeri saldırıyı kınayarak ateşkesin derhal sağlanması gerektiğini vurguladı.

İSRAİL İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESME KARARI ALDILAR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Maria Nela Prada ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Freddy Mamani, düzenledikleri ortak basın toplantısında, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını bildirdi. Mamani, Orta Doğu'da yaşanılan tehlikeli gelişmeler nedeniyle bu basın toplantısını yaptıklarını belirterek, "Bolivya, İsrail devleti ile diplomatik ilişkileri kesmeye karar verdi. Ülkemiz Filistin sorununa ilişkin daha önce de iki resmi açıklama yapmıştı." ifadesini kullandı.

"BOLİVYA HER TÜRLÜ ZALİMCE MUAMELEYİ REDDETMİŞTİR"

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları sözleşmesini hatırlatan Mamani, "Bolivya, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde yer alan her türlü zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleyi reddetmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"İSRAİL'İN SALDIRILARI ULUSLARARASI BARIŞI TEHDİT EDİYOR"

Bakan Yardımcısı Mamani, ateşkesin "derhal" sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırgan ve orantısız askeri saldırı, uluslararası barışı tehdit ediyor ve aynı şekilde kınanması gerekiyor. Gıda, ilaç ve insani malzemelerin girişine engel olunmamalıdır. İsrail'in Filistin yerleşim yerlerine uyguladığı abluka kaldırılmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Bolivya, İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolivya, İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu - Son Dakika
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