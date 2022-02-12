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Bomba iddia: Putin'in talimatıyla bombardıman 16 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika

Bomba iddia: Putin'in talimatıyla bombardıman 16 Şubat'ta başlayacak

12.02.2022 14:15

Rusya-Ukrayna gerilimi giderek artarken dün ABD bölgeye 3 bin asker daha yollayacağını bildirdi. Rusya ise "Batı, yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattı" açıklamasını yaptı. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği bölgeyle ilgili bomba iddia ise Alman medyasından geldi. Almanya'nın çok okunan dergilerinden Der Spiegel, Rusya'nın 16 Şubat'ta saldırıya geçeceğini açıkladı.

Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya- Ukrayna gerginliğinde savaş giderek yaklaşıyor. Bu kapsamda Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Ukrayna'da yaşayan Amerikan vatandaşlarını önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri gerektiğini açıkladı. Sullivan ayrıca, Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın "Amerikalılar ve Ruslar birbirine ateş açarlarsa bu bir dünya savaşı olur" diye konuşması 'dünya savaşı' endişesini daha da artırırken Rusya ise her fırsatta bu iddiaları reddediyor. Ancak buna rağmen Ukrayna sınırına askeri yığınak yapması dikkat çekiyor.

VATANDAŞLARA "UKRAYNA'YI TERK EDİN" ÇAĞRISI

Son olarak Rusya ve ABD dahil olmak üzere birçok ülke Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı. 2014 yılında Ukrayna'ya ait Kırım'ı ilhak ederek gerilimin temellerini oluşturan Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon tırmanırken Batı ülkelerinin de duruma müdahil olmasıyla birlikte "Üçüncü Dünya Savaşı"nın sesleri yankılanmaya başlandı.

SAVAŞIN 16 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAĞI İDDİA EDİLDİ

Tüm dünya gelişmeleri pür dikkat takip ederken Almanya'nın çok okunan dergilerinden Der Spiegel, Rusya'nın Ukrayna'yı 16 Şubat'ta vuracağına dair istihbarat bilgisini kamuoyuna paylaştı. CIA ve diğer istihbarat birimlerinin de bu haftaya dikkat çektiği kaydedilirken, "Birçok diplomat ve askeri yetkili, ABD'nin gizlice Rusya'nın planı ile ilgili birçok bilgiyi verdiğini söyledi. Rusya'nın işgalinin yanı sıra Rus birimlerinin tek tek hangi rolleri üstleneceği de kayıtlara geçti" ifadesi yer aldı.

ABD: 48 SAAT İÇİNDE HER ŞEY OLABİLİR

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, " Washington, Putin'in Ukrayna'yı günler içinde işgal edeceğine inanıyor. Çıkabiliyorken Ukrayna'dan çıkın çünkü ABD bir kurtarma operasyonu düzenlemeyecek. Şurada açık olmak istiyoruz. Ukrayna'da bulunan herhangi bir ABD'li bir an önce ülkeden çıkmalı çünkü gelecek 24 saat ile 48 saat arasında her şey olabilir" dedi.

RUSYA: BATI KUMPAS BAŞLATTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise birçok ülkeden gelen açıklamalara yanıt vererek "Rusya'nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor. Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar." ifadelerine yer verdi.

ÜLKEDEN KAÇIŞLAR BAŞLADI

Bugünse Rus Ria yayın organı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki diplomatların şehirden ayrılmaya başladığını bildiriyor. Moskova yönetiminin Kiev'deki diplomatlarını tahliye ettiğini aktaran Ria, kararın nedeni olarak Batılı ülkelerin Ukrayna'da giriştiği hazırlıkları gösterdi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise Kiev'deki ABD'li diplomatların tahliyesinin başladığını belirtiyor. Cumartesi gününün ilk saatlerinde Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulması planlanan tahliyede, Kiev'deki tüm Amerikalı çalışanlar şehirden ayrılacak.

AP'ye göre, çok az sayıda ABD'li çalışan Kiev'de kalacak ancak Rusya'nın her an saldırma ihtimaline karşı yaklaşık 200 kişi Ukrayna'yı terk edecek. Değerlendirilen seçeneklerden biri ise, diplomatların Ukrayna'nın batısındaki Polonya sınırına yakın bir yere taşınması.

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Son Dakika Dünya Bomba iddia: Putin'in talimatıyla bombardıman 16 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika Dünya


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