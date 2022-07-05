Boynu kırılarak öldürülen kadının cenazesinde, katil işte böyle kendini ele verdi - Son Dakika
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Boynu kırılarak öldürülen kadının cenazesinde, katil işte böyle kendini ele verdi

05.07.2022 16:44

Londra'da 41 yaşındaki Muhammed İlyas, çocukları okulda olduğu esnada 32 yaşındaki eşi Maria Chavez'i tarafından vahşice öldürüldü. Eşini öldürdükten sonra şoka girmiş numarası yapan İlyas, cenazede yalandan ağlayınca kadının akrabalarını dikkati sayesinde yakalandı.

Londra'da meydana gelen olayda Muhammed İlyas adlı şahıs, çocukları okuldayken eşini öldürdü. Cinayetin ardından ailenin akrabaları eve geldi. Polislere yakalanmamak için şoka girmiş numarası yapan İlyas, daha sonra da cenaze işlemlerini gerçekleştirmek için evden ayrıldı.

CENAZEDE FARK EDİLDİ

İlyas'ın cenazedeki hareketlerindeki sahtelik, kadının bir akrabası tarafından fark edildi. Durumu yakınlarına bildiren genç kadın, polisin İlyas'tan da şüphelenmesi gerektiğini vurguladı.

GÜVENLİK KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI

Daha sonra güvenlik kayıtlarını bir de İlyas'tan şüphelenerek izleyen polis ekipleri, İlyas'ın cinayetten sonra telefonla eşini aradığını ve o sırada eve başka kimsenin girmediğini tespit etti.

BOYNUNU KIRARAK ÖLDÜRMÜŞ

Otopsi sonucunda da kadının boynunun kırıldığını anlaşılması üzerine Muhammed İlyas gözaltına alındı. İlyas, polisteki ifadesinde eşini öldürdüğünü itiraf edince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Önceki günlerde görülen davada ise İlyas'a 18 yıl hapis cezası verildi.

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Son Dakika Dünya Boynu kırılarak öldürülen kadının cenazesinde, katil işte böyle kendini ele verdi - Son Dakika


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