Londra'da meydana gelen olayda Muhammed İlyas adlı şahıs, çocukları okuldayken eşini öldürdü. Cinayetin ardından ailenin akrabaları eve geldi. Polislere yakalanmamak için şoka girmiş numarası yapan İlyas, daha sonra da cenaze işlemlerini gerçekleştirmek için evden ayrıldı.
İlyas'ın cenazedeki hareketlerindeki sahtelik, kadının bir akrabası tarafından fark edildi. Durumu yakınlarına bildiren genç kadın, polisin İlyas'tan da şüphelenmesi gerektiğini vurguladı.
Daha sonra güvenlik kayıtlarını bir de İlyas'tan şüphelenerek izleyen polis ekipleri, İlyas'ın cinayetten sonra telefonla eşini aradığını ve o sırada eve başka kimsenin girmediğini tespit etti.
Otopsi sonucunda da kadının boynunun kırıldığını anlaşılması üzerine Muhammed İlyas gözaltına alındı. İlyas, polisteki ifadesinde eşini öldürdüğünü itiraf edince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Önceki günlerde görülen davada ise İlyas'a 18 yıl hapis cezası verildi.
Son Dakika › Dünya › Boynu kırılarak öldürülen kadının cenazesinde, katil işte böyle kendini ele verdi - Son Dakika