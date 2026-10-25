Brezilya'da devlet başkanı seçiminin 2. turu başladı, 159 milyon seçmen sandığa gitti - Son Dakika
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Brezilya'da devlet başkanı seçiminin 2. turu başladı, 159 milyon seçmen sandığa gitti

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Brezilya\'da devlet başkanı seçiminin 2. turu başladı, 159 milyon seçmen sandığa gitti
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Brezilya'da devlet başkanını belirleyecek seçimin ikinci turunda oy verme işlemi başladı. Yerel saatle 08.00'de sandığa giden yaklaşık 159 milyon seçmen, devlet başkanı ve 6 eyaletin valisini seçecek; sandıklar 17.00'de kapanacak.

BREZİLYA'da halk, devlet başkanı seçiminin ikinci turunda oy kullanmak için bugün sandık başında olacak.

Brezilya'da 4 Ekim'de yapılan devlet başkanı seçiminde hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle düzenlenen ikinci turda oy verme işlemi başladı. Yaklaşık 159 milyon seçmen, devlet başkanı ile 6 eyaletin valisini belirlemek üzere gerçekleşen seçimlerin ikinci turu için yerel saatle 08.00'de sandık başına gitti. Sandıkların, saat 17.00'de kapanacağı bildirildi. 4 Ekim'deki ilk turda Flavio Bolsonaro yüzde 47, Lula da Silva yüzde 45,1 oy aldı.

Kaynak: DHA
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