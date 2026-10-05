Brezilya'da ilk tur lideri Flavio Bolsonaro, Lula'yla 25 Ekim'de ikinci tura çıkıyor - Son Dakika
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Brezilya'da ilk tur lideri Flavio Bolsonaro, Lula'yla 25 Ekim'de ikinci tura çıkıyor

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Brezilya\'da ilk tur lideri Flavio Bolsonaro, Lula\'yla 25 Ekim\'de ikinci tura çıkıyor
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Brezilya cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turu, yüzde 47,03 oyla sağcı aday Flavio Bolsonaro önde tamamladı. Oyların yüzde 99'unun sayıldığı yarışta Lula da Silva yüzde 45,16 oy alabildi; bu sonuçla ikili 25 Ekim'de ikinci turda karşılaşacak.

(ANKARA) - Brezilya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu, eski Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu sağcı aday Flavio Bolsonaro önde tamamladı. Oyların yüzde 99'unun sayıldığı sonuçlara göre Bolsonaro yüzde 47,03, mevcut solcu Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise yüzde 45,16 oy aldı. Hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle iki isim 25 Ekim'de ikinci turda karşı karşıya gelecek.

Brezilya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu, yüzde 47,03 oyla önde tamamlayan Flavio Bolsonaro, yüzde 45,16 oy alan mevcut Cumhurbaşkanı Lula da Silva ile 25 Ekim'de ikinci turda karşı karşıya gelecek.

Seçim öncesindeki anketlerde Lula'nın az farkla önde görünmesine karşın Bolsonaro'nun ilk turdaki performansı beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bolsonaro'nun Liberal Partisi (PL), açıklanan sonuçlara göre valilik, senatörlük ve Temsilciler Meclisi seçimlerinde de en fazla sandalye kazanan parti konumuna geldi.

SEÇİLMESİ HALİNDE BABASINA AF ÇIKARMA SÖZÜ VERDİ

Flavio Bolsonaro, 2022 seçimlerini Lula'ya karşı seçimleri kaybetmesinin ardından darbe girişimi planlamak suçundan 27 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun en büyük oğlu. Yeniden aday olması yasaklanan Jair Bolsonaro, seçimlerde oğlunu desteklemişti. Flavio Bolsonaro ise seçilmesi halinde babasına ve 8 Ocak 2023'teki hükümet binalarına yönelik baskına katılan destekçilerine af çıkarma sözü verdi. Jair Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro da dün yapılan seçimlerde Senato'ya seçildi.

İlk tur sonuçlarının ardından Flavio Bolsonaro, üç hafta sonra yapılacak ikinci turu kazanabileceğine inandığını belirterek, "Brezilya'nın üç hafta sonra modern bir hükümeti seçerek kesin bir yanıt verme ihtimalinden dolayı çok mutluyum" dedi.

LULA DA SİLVA: "OYUN ŞİMDİ BAŞLIYOR"

Lula ise sonucu "beklenmedik" olarak nitelendirdi ancak yarışın bitmediğini vurgulayarak, "İlk turda kazanacağıma ikna olduğumu kabul ediyorum. Oyun şimdi başlıyor. Uzatmalardayız. Uzatmalarda Brezilya halkını kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Seçim kampanyasında, ekonomi, suç, yolsuzluk ve ülkenin egemenliği öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Lula özellikle ülkenin yoksul kuzeydoğusunda, düşük gelirli seçmenler ve kadınlar arasında güçlü destek görürken, Bolsonaro güney bölgelerinde, yüksek gelirli seçmenler ve Evanjelik Hristiyanlar arasında daha yüksek desteğe sahip.

Kaynak: ANKA
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