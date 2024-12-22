Brezilya'da Küçük Uçak D düştü: 10 Ölü - Son Dakika
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Brezilya'da Küçük Uçak D düştü: 10 Ölü

Brezilya\'da Küçük Uçak D düştü: 10 Ölü

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde bir küçük uçağın yerleşim bölgesine düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Kazada ayrıca 15 kişinin dumandan etkilendiği bildirildi.

22.12.2024 20:27  Güncelleme: 20:29
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BREZİLYA'nın güneyinde küçük uçağın düşmesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletindeki turistik şehir Gramado'da küçük uçak yerleşim bölgesine düştü. Kazada uçaktaki 10 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, uçağın düştüğü bölgede yangın çıktığını ve 15 kişinin dumandan etkilendiğini kaydetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Brezilya'da Küçük Uçak D düştü: 10 Ölü - Son Dakika

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