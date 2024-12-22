BREZİLYA'nın güneyinde küçük uçağın düşmesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletindeki turistik şehir Gramado'da küçük uçak yerleşim bölgesine düştü. Kazada uçaktaki 10 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, uçağın düştüğü bölgede yangın çıktığını ve 15 kişinin dumandan etkilendiğini kaydetti.
Son Dakika › Dünya › Brezilya'da Küçük Uçak D düştü: 10 Ölü - Son Dakika
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