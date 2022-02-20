Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 152'ye yükseldi! Maddi zarar 40 milyon dolara yaklaştı

Brezilya Hükümeti, Rio de Janerio eyaletinin Petropolis şehrinde yoğun yağış sonrası oluşan sel ve toprak kayması sonrası ölü sayısı 152'ye yükseldiğini ve 165 kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı. 24 kişinin hayatını kaybettiği sel ve toprak kayması felaketinde 967 kişinin evsiz kaldığını açıklayan yetkililer, evsiz kalan kişilerinPetropolis şehrinde çoğu okul ve kiliselerde barınaklara yerleştirildiği aktardı.

Rio de Janerio eyaleti sivil savunam ekipleri, bölgede toplamda 642 toprak kaymasının kayıtlara geçtiğini bildirirken, toplam zararın 150 milyon real (39 milyon 970 bin dolar) olduğunu açıkladı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA SİS ENGELİ

Petropolis Belediye Başkanı sel ve toprak kayması hakkında yaptığı açıklamada durumun kötüleşmesinde kendininde payı olduğunu kabul ettiğini belirterek arama kurtarma çalışmalarının önümüzdeki günlerde etkisini artıracak olan sis nedeniyle ertelenebileceğini duyurdu.