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Bu veriler korkuttu! ABD günlük 1 milyon 84 bin yeni vaka sayısı ile dünya rekoru kırdı - Son Dakika

Bu veriler korkuttu! ABD günlük 1 milyon 84 bin yeni vaka sayısı ile dünya rekoru kırdı

04.01.2022 11:59
Bu veriler korkuttu! ABD günlük 1 milyon 84 bin yeni vaka sayısı ile dünya rekoru kırdı

Dünya üzerinde 5 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs yeni varyantlar üzerinden endişe oluşturmaya devam ediyor. Pandeminin merkez üssü haline gelen ABD'de son 24 saatte tespit edilen 1 milyon 83 bin 948 yeni vaka, hem ülkenin hem de dünyanın en yüksek günlük koronavirüs vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgınında yeni bir rekor sayı açıklandı. John Hopkins Üniversitesi'nden açıklanan son 24 saate ait koronavirüs verilerine göre, ABD'de 1 milyon 83 bin 948 yeni vaka tespit edildi ve böylelikle yeni bir rekora ulaşıldı. Bu rakam ABD'de sadece dört gün önce kırılan bir önceki rekorun neredeyse iki katı.

OMICRON TÜM DÜNYADA VAKA SAYISINI YÜKSELTİYOR

Ülkede son 24 saatte bin 693 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre yaklaşık 4 ay sonra hastanede tedavi görenlerin sayısının 103 binden fazla olduğu bilgisi paylaşıldı. Artan vakalar henüz ciddi enfeksiyonlara ve hızla artan ölümlere dönüşmemiş olsa da etkileri ülke genelinde hissediliyor.

NÜFUSUN YÜZDE 62'Sİ KORONAVİRÜSE KARŞI AŞILI

Dün, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) yapılan açıklamada, 12-15 yaş aralığına uygulanması için Pfizer'ın Biontech aşısı güçlendirici dozuna acil kullanım onayı verildiği duyurulmuştu. ABD'de nüfusun yaklaşık yüzde 62'sinin koronavirüse karşı aşılı olduğu biliniyor.

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Son Dakika Dünya Bu veriler korkuttu! ABD günlük 1 milyon 84 bin yeni vaka sayısı ile dünya rekoru kırdı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Bu veriler korkuttu! ABD günlük 1 milyon 84 bin yeni vaka sayısı ile dünya rekoru kırdı - Son Dakika
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