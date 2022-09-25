2. Elizabeth'in mezarından ilk fotoğraf paylaşıldı! İngilizler ziyareti paralı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

2. Elizabeth'in mezarından ilk fotoğraf paylaşıldı! İngilizler ziyareti paralı yaptı

25.09.2022 15:06

Buckingham Sarayı, 96 yaşında yaşamını yitiren ve geçtiğimiz hafta St George Şapeli'nde eşi Prens Philip ile birlikte defnedilen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in mezar taşını paylaştı. Mezar, perşembe günü ziyarete açılacak. St George Şapeli'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre ziyaretçiler cumartesi günleri 28.50 sterlin diğer günlerde 26.50 sterlin giriş ücreti ödeyecek. Öte yandan kraliyet ailesi, 26 Eylül'e kadar Windsor Kalesi'nde yas tutmaya devam edecek.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 19 Eylül'deki cenaze töreninin ardından, 2021'de hayatını kaybeden eşi Prens Philip'in cenazesiyle aynı anda toprağa verildi. Buckingham Sarayı, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in mezarının fotoğrafını ilk kez paylaştı. Mezarın levhasının üzerinde babası Kral 6. George, annesi 2. Elizabeth ve geçen yıl ölen eşi Prens Philip'in isimleri yer alıyor. Pirinç harfli el oyması bulunan siyah mermer Belçika'dan getirildi.

AİLE ÜYELERİ AYNI YERDE YATIYOR

Kraliyet ailesinin resmi Twitter hesabından yaplan paylaşımda, "Kral VI. George Anıt Şapeli'ne, Majesteleri Kraliçe Elizabeth'in defnedilmesinin ardından defter taşı yerleştirildi" dedi. Kraliçe'nin 1952'de ölen babası Kral VI. George, 2002'de ölen annesi Kraliçe Elizabeth ile yine aynı yıl ölen kız kardeşi Prenses Margaret da aynı şapelde yatıyor. Geçen yıl hayatını kaybeden Prens Philip, St. George Şapeli'ndeki mezar odasında, eşi Elizabeth ile aynı anda gömülmek üzere bekletiliyordu.

PERŞEMBE GÜNÜ ZİYARETE AÇILACAK

2. Elizabeth'in babasının ismi de yer alan taşı görmek isteyenler için ziyarete açılacak. İngilizler, perşembe gününden itibaren 2. Elizabeth'in mezar taşını ziyaret edebilecek. Şapel ibadete açıldığı pazar günleri haricinde haftanın tüm günlerinde ziyaretçi kabul edecek. Şapelin sitesinde yer alan bilgiye göre ziyaretçiler cumartesi günleri 28.50 sterlin diğer günlerde 26.50 sterlin giriş ücreti ödeyecek. Öte yandan kraliyet ailesi, 26 Eylül'e kadar Windsor Kalesi'nde yas tutmaya devam edecek.

YORUMLAR
500
İngiltere Prensi Charles görev başında! İşte ilk kareden dikkat çeken detaylar İngiltere Prensi Charles görev başında! İşte ilk kareden dikkat çeken detaylar

Kraliçe 2. Elizabeth, Kral Charles, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 2. Elizabeth'in mezarından ilk fotoğraf paylaşıldı! İngilizler ziyareti paralı yaptı - Son Dakika


Son Dakika
15:12 Serdar Ortaç ihanete uğradığını öğrendiği anları anlattı: Okuyunca aldatılmadan daha beter duygu yaşadım
15:11 Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplanıyor! İşte masaya gelecek 3 önemli konu...
15:06 2. Elizabeth'in mezarından ilk fotoğraf paylaşıldı! İngilizler ziyareti paralı yaptı
14:51 Ortaköy'de bulunan gece kulübündeki dayağın ayrıntıları ortaya çıktı! Feci şekilde dövülenlerin yakınları silahla saldırdı
14:30 İşte Bakan Bilgin'in "Çözüm aşamasına geldik" dediği EYT düzenlemesiyle emekliliği hak edenler...
14:18 Turist taşıyan midibüs şoförü, yeni doğmuş bebek taşıyan ambulansa yol izni vermedi
13:44 Zafer Partisi kurucusu Soner Çam istifa etti: Devlete baş kaldıran Ümit Özdağ, azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişiyle darbetti
13:40 Akrabalarının evini basan baba ve 2 oğlu katliam yaptı! Her şeyi inkar ettiler
13:22 Cerrahi Tarikatı'nın son yeni postnişini Ahmet Özhan oldu
12:45 ABD zırhlıları adalara sevk edilmişti! Cihat Yaycı Türkiye için hazırlanan tuzağı açıkladı: Türkiye'yi savaşa çekmek istiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 15:42:44. #1.12#
SON DAKİKA: 2. Elizabeth'in mezarından ilk fotoğraf paylaşıldı! İngilizler ziyareti paralı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement