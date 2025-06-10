Polonya plakalı Türk vatandaşının kullandığı tır, Kapıkule karşısındaki Bulgaristan kontrol noktasına geldi. Türk vatandaşı olan sürücü, Polonya'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye taşınan parsiyel mallar için düzenli belgeler sundu. Risk analizinden sonra, araç detaylı bir gümrük muayenesi için seçildi.
Bulgar gümrük memurları, sürücü kabininde kişisel eşyaların saklandığı bir çekmecedeki sırt çantasının içinde, 11 poşet içerisine konulan 900 bin euro ve 500 bin ABD doları buldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve tır sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.
Son Dakika › Dünya › Türk vatandaşı tüm parayı komşuya kaptırdı! Miktar dudak uçuklatıyor - Son Dakika
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