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Bulgaristan ve Romanya Schengen'e Katıldı

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Bulgaristan ve Romanya, Schengen Bölgesi'ne fiilen dahil oldu; tam üyelik 1 Ocak 2025'te başlayacak.

01.01.2025 10:54
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından 12 Aralık 2024'te alınan karar uyarınca Bulgaristan ve Romanya bugün itibarıyla Schengen Bölgesi'ne fiilen dahil oldu.

İki ülkenin AB'nin serbest seyahat bölgesine katılımı konusunda üye ülkelerin uzlaşmaya varması zaman aldı. Son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılan iki ülke, önce 31 Mart 2024'te denizden ve havadan Schengen'e dahil edildi.

AVUSTURYA VETO KARARINI GERİ ÇEKTİ

Avusturya'nın göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle aldığı veto kararını geri çekmesinin ardından, iki ülkenin karadan da Schengen'e dahil olmasının önündeki son engel de ortadan kalktı. Böylece 1 Ocak 2025 itibarıyla Bulgaristan ve Romanya'nın, Schengen Bölgesi'ne tam üyeliği başlamış oldu.

2007 YILINDA AB'YE ÜYE OLMUŞLARDI

İki ülke, 2007'de AB'ye üye olmuştu. AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e dahil olması yönünde 2011'de görüş bildirmişti.

Schengen Bölgesi'nde 29 ülke bulunuyor. Bölge, AB üyeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Bulgaristan ve Romanya ile birliğe üye olmayan ülkelerden Lihtenştayn, İzlanda, Norveç ve İsviçre'yi kapsıyor.

Bulgaristan ve Romanya Schengen\'e Katıldı
Kaynak: BBC

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