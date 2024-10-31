Çalınan Nişan Yüzüğü Özür Notuyla Geri Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Çalınan Nişan Yüzüğü Özür Notuyla Geri Döndü

Çalınan Nişan Yüzüğü Özür Notuyla Geri Döndü

Darren Horsnell'in çalınan nişan yüzüğü, hırsızdan özür notuyla geri gönderildi.

31.10.2024 03:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere’nin Haslingden kasabasında yaşayan Darren Horsnell’tan çalınan ölen nişanlısının yüzüğü bir özür notuyla kendisine geri verildi.

İngiltere ve Arjantin arasında 1982’de Falkland adasında gerçekleşen savaştan gazi olarak dönen Darren, evinden yüzüğün çalışnması üzerine sosyal medyada hırsızlara yüzüğü geri getirmeleri için çağrıda bulunmuştu.

Yüzük, bu çağrının üzerine çalıştığı gazilere yardım derneğine bir notla postalandı.

Yüzüğü geri aldığı için çok sevindiğini söyleyen Horsnell, notta "Darren özür dilerim" yazdığını belirtti.

62 yaşındaki Horsnell, Kraliyet Topçu Birliği'nde görev yapmıştı.

Yüzüğün çalındığı sırada gazilere yönelik yardım amaçlı bir etkinlikteydi.

Horsnell, "Yüzük çalındığında içim burkuldu, çünkü nişanlım Tracey'nin ölümünün üzerinden neredeyse dört yıl geçmişti" dedi.

Hırsızlar 23 Eylül’de yüzüğü, bir bileziği, bir miktar nakit parayı, bir bilgisayarı ve değerli bir satranç takımını çaldı.

Hırsızlığın üzerine Horsnell, sosyal medyadaki çağrısında, "Sahip olduğum en değerli şey, 50. doğum günümde Tracey'ye verdiğim ve oturma odasında küllerinin yanında duran nişan yüzüğü" yazdı.

"Diğer her şeyi alabilirsiniz, yüzüğü geri getirin, benim için mesele kapanır” diye de ekledi.

BBC’nin bölgesel radyosu Lancashire'a konuşan Horsnell, büyük bir destek gördüğünü, gönderisinin binlerce kez paylaşıldığını aktardı.

Horsnell, "Yüzüğü geri aldığımda hissettiğim rahatlamayı kelimelerle anlatamam” dedi.

Kaynak: BBC

Yerel Haberler, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çalınan Nişan Yüzüğü Özür Notuyla Geri Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:36 Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
21:27 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı
10:35 Her bayram aynı şeyi yapıyor Herkes Abdullah Gül’ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı Her bayram aynı şeyi yapıyor! Herkes Abdullah Gül'ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı
10:31 Asgari ücrette iki güçlü senaryo Asgari ücrette iki güçlü senaryo
10:26 Mehmet Topal’ın takımını kimse durduramıyor Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor
10:17 Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi
10:17 Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'a bir şok daha
10:17 İngiltere’deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı İngiltere'deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı
10:11 Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına İmamoğlu’ndan ilk tepki Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan ilk tepki
09:51 İspanya’da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti İspanya'da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:43 CHP lideri Özel’den Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk tepki CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 05:19:46. #1.11#
SON DAKİKA: Çalınan Nişan Yüzüğü Özür Notuyla Geri Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.