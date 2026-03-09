Cem Özdemir'in Başbakan Seçimi Tarihi Başarı

Haber: İlhan BABA

(STUTTGART)- Almanya Türk Toplumu (TGD) Başkanı Gökay Sofuoğlu, Cem Özdemir'in Baden-Württemberg Başbakanlığına seçilmesini tarihi bir başarı olarak nitelendirerek, göç geçmişine sahip birinin ilk defa eyalet Başbakan'ı seçilmesinin, Almanya'daki toplumsal çeşitliliğin siyasete yansıması açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Gökay Sofuoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cem Özdemir'i tebrik ederek, "Bir Baden Würtemberg'li olarak Türk göç geçmişine sahip ilk Başbakan'ın Baden-Württemberg'de seçilmesinden mutluluk duyuyorum" dedi.

Sofuoğlu, Özdemir'in Almanya'da göç geçmişine sahip ilk eyalet Başbakanı olacağına dikkati çekerek, bunun 71 yıllık modern Almanya tarihinde ve 65 yıllık Türk göçü geçmişinde önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Özdemir'in göç geçmişinin tek başına siyasi niteliklerini belirlemediğini vurgulayan Sofuoğlu, bu seçimin toplumun gerçek yapısının siyasette temsil edilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Baden-Württemberg'de nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının göç geçmişine sahip olduğunu belirten Sofuoğlu, buna karşın eyalet parlamentosunda bu oranın yalnızca yüzde 12 seviyesinde kaldığını hatırlattı. Gökay Sofuoğlu, "Cem Özdemir'in seçilmesi tarihi bir gelişme, ancak ne yazık ki hala istisna. Bu durumun gelecekte toplumdaki çeşitliliği daha iyi yansıtan bir siyasi temsilin önünü açmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.