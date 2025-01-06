Cetinje\'deki Silahlı Saldırıya Tepki: Gösteriler Düzenlendi

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KARADAĞ'ın güneyindeki Cetinje şehrinde 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya tepki için Cetinje ile başkent Podgoritsa'da gösteriler düzenlendi.

Cetinje'de düzenlenen gösteride, hayatını kaybedenlerin anısına 12 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Hiçbir siyasi oluşuma bağlı olmadıklarını belirten göstericiler, İçişleri Bakanı Danilo Saranovic ile Güvenlik ve Savunmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Aleksa Becic'in istifasını talep etti.

Göstericiler, hayatını kaybedenlerin anısına mum yaktı.