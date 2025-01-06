Cetinje'deki Silahlı Saldırıya Tepki: Gösteriler Düzenlendi - Son Dakika
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Cetinje'deki Silahlı Saldırıya Tepki: Gösteriler Düzenlendi

Cetinje\'deki Silahlı Saldırıya Tepki: Gösteriler Düzenlendi

Karadağ'ın Cetinje şehrinde 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından, hayatını kaybedenler anısına düzenlenen gösterilerde, İçişleri Bakanı ve Güvenlik ve Savunmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı'nın istifası talep edildi.

06.01.2025 09:38  Güncelleme: 09:39
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KARADAĞ'ın güneyindeki Cetinje şehrinde 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya tepki için Cetinje ile başkent Podgoritsa'da gösteriler düzenlendi.

Cetinje'de düzenlenen gösteride, hayatını kaybedenlerin anısına 12 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Hiçbir siyasi oluşuma bağlı olmadıklarını belirten göstericiler, İçişleri Bakanı Danilo Saranovic ile Güvenlik ve Savunmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Aleksa Becic'in istifasını talep etti.

Göstericiler, hayatını kaybedenlerin anısına mum yaktı.

Kaynak: DHA

Başbakan Yardımcısı, İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, Karadağ, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cetinje'deki Silahlı Saldırıya Tepki: Gösteriler Düzenlendi - Son Dakika

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