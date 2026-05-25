CHP Hollanda'dan Kurultay İptaline Tepki Mitingi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Hollanda'dan Kurultay İptaline Tepki Mitingi

25.05.2026 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amsterdam'da düzenlenen mitingde, CHP'nin kurultayı iptaline karşı demokrasi vurgusu yapıldı.

Haber: İlhan Baba

(AMSTERDAM) – CHP Hollanda Birliği ve Gençlik Kolları, Amsterdam Dam Meydanı'nda düzenledikleri mitingde, CHP Kurultayı'nın iptaline yönelik girişimlere tepki gösterdi. Sürecin demokrasiye ve halk iradesine müdahale olduğu vurgulanarak, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları verildi.

CHP Hollanda Birliği ve Gençlik Kollarınca, Amsterdam Dam Meydanı'nda düzenlenin mitingde, CHP Kurultayı'nın iptali ve sonrasında yaşananlar protesto edildi.

Mitingde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek mesajları verildi, kurultaya yönelik tartışmaların demokrasiye, hukuk devletine ve halk iradesine müdahale olduğu vurgulandı.

Mitinge, CHP Hollanda Birlik Başkanı Murat Han Gedikli, Demokrat İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) Başkanı Nuri Karabulut, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Nederland temsilcisi Enes Martin, CHP Hollanda Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Arif Uluer, CHP Hollanda Gençlik Kolları Başkanı Ilgın Demirkır ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"BU TARTIŞMANIN AMACI HUKUK DEĞİLDİR"

Mitingde konuşan CHP Hollanda Birlik Başkanı Murat Han Gedikli, yaşanan sürecin yalnızca CHP'yi değil, Türkiye'deki demokratik sistemi hedef aldığını savundu. Gedikli, "Bugün burada bir parti meselesini değil, Türkiye'nin geleceğini, hukukun üstünlüğünü ve halkın iradesini savunuyoruz. Siyaseti yargı eliyle dizayn etmeye yönelik girişimleri kabul etmiyoruz. Mutlak butlan gibi hukuki kılıflarla yürütülen bu tartışmaların amacı hukuk değildir" dedi.

Kurultayın meşruiyetinin halk iradesinden geldiğini belirten Gedikli, hukukun baskı aracı haline getirilmesinin hukuk devletiyle bağdaşmadığını belirtti. CHP'ye yönelik girişimlerin yarın diğer siyasi partilere de yönelebileceğini söyleyen Gedikli, Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ve gençlerin gelecek kaygısına dikkati çekerek, demokrasiye yönelik müdahalelerin ülkeye ağır bedeller ödettiğini dile getirdi.

CHP'nin Cumhuriyet'in kurucu iradesi olduğunu belirten Gedikli, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız. Partimizin birliğini ve halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Adaletin olmadığı yerde ekonominin ve umudun zayıflayacağını, CHP'nin köklerinin Kurtuluş Mücadelesi'ne dayandığını belirten Gedikli, "Korku iklimi yaratmak isteyenlere karşı susmayacağız, geri adım atmayacağız" dedi.

CHP Hollanda Gençlik Kolları Başkanı Ilgın Demirkır da "Teslim Olmayacağız" başlıklı bildiriyi okudu. Bildiride, CHP'ye yönelik yargı süreçlerinin halk iradesine müdahale olduğu savunularak, bunun demokrasiye yönelik bir kuşatma anlamına geldiği ifade edildi.

Demirkır, "AKP gericiliğine, halkın egemenliğini gasp eden kayyım düzenine ve baskılara geçit vermeyeceğiz" dedi. Ana muhalefeti etkisiz hale getirme girişimlerine karşı mücadele edeceklerini belirten Demirkır, siyasi hesaplaşmanın yargı yoluyla değil, sandıkta gerçekleşeceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na ve "adalet talep eden milyonlara" destek verdiklerini dile getiren Ilgın Demirkır, "Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya CHP Hollanda'dan Kurultay İptaline Tepki Mitingi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu
CHP’den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı

10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:16
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde
08:56
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
08:23
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
08:21
CHP Genel Merkezi’ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
07:03
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 10:34:41. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Hollanda'dan Kurultay İptaline Tepki Mitingi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.