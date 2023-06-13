Çiğ istiridye tüketen adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çiğ istiridye tüketen adam hayatını kaybetti

Çiğ istiridye tüketen adam hayatını kaybetti

13.06.2023 19:12

Amerika'nın Missouri eyaletinde yaşayan bir adam, çiğ istiridyeler yedikten sonra et yiyen bir bakteriye yakalanarak hayatını kaybetti. İstiridye satın alan kişilere ürünleri hemen atma çağrısı yapıldı. Bölgedeki Halk Sağlığı Departmanı'na göre, adam Vibrio vulnificus adlı et yiyen bir bakteri ile enfekte oldu. Hastanede tedavi görürken hayatını kaybetti ve sağlık yetkilileri bu durumdan bir gün sonra haberdar oldu. İşletmedeki tüm istiridyelere el konuldu. Vibrio vulnificus bakterisi genellikle yaz aylarında ılıman kıyı sularında bulunur ve çoğunlukla çiğ ya da az pişmiş kabuklu deniz hayvanları tüketilerek bulaşır. Bu bakteri aynı zamanda kirli suya maruz kalan ve cilt lezyonları olan kişilerde yara enfeksiyonuna da sebep olabilir.

Amerika'nın Missourieyaletinde yaşayan 54 yaşındaki adam, bir mağazadan aldığı çiğ istiridyeleri yedikten sonra et yiyen bir bakteriye yakalanarak hayatını kaybetti. Mağazadan istiridye almışolan kişilere bu ürünleri hemen atma çağrısı yapıldı.

Bölgedeki Halk Sağlığı Departmanı'na göre, bu kişi et yiyen bir bakteri olan ve genellikle kabuklu deniz hayvanlarında bulunan Vibrio vulnificus ile enfekte olmuştu. Hastanede tedavi görürken hayatını kaybetti ve sağlık yetkilileri bu durumdan bir gün sonra haberdar oldu.

Sağlık departmanının açıklamasına göre, istiridyeler muhtemelen işletmeye ulaştığında zaten bakteri ile kirliydi. İşletmedeki tüm istiridyelere el konuldu.

Söz konusu istiridyeler, Manchester adlı küçük bir şehirdeki bir meyve ve deniz ürünleri mağazasında satılmıştı. Vibriosis adı verilen bu bakteri hastalığının belirtileri arasında karın krampları, mide bulantısı, kusma, ateş ve üşüme bulunur. Eğer çiğ istiridye tüketen bir kişi bu belirtileri yaşıyorsa, hemen tıbbi yardım alması gerekiyor.

Vibrio vulnificus bakterisi genellikle yaz aylarında ılıman kıyı sularında bulunur ve çoğunlukla çiğ ya da az pişmiş kabuklu deniz hayvanları tüketilerek bulaşır. Bu bakteri aynı zamanda kirli suya maruz kalan ve cilt lezyonları olan kişilerde yara enfeksiyonuna da sebep olabilir.

Vibrio vulnificus enfeksiyonunun belirtileri genellikle enfeksiyondan 12 ile 72 saat sonra görülür ve hastalığın ölüm oranı yaklaşık %33'tür. Bu bakteri, deniz ürünlerine bağlı ölümlerin %95'inden fazlasından sorumlu olmasıyla bilinir.

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