Çin, ABD ile İran'ı müzakerelere dönmeye çağırdı - Son Dakika
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Çin, ABD ile İran'ı müzakerelere dönmeye çağırdı

Çin, ABD ile İran\'ı müzakerelere dönmeye çağırdı
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin'de İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüşerek ABD ile İran'ı rasyonel ve itidalli olmaya, varılan mutabakatlar doğrultusunda müzakere mekanizmasını yeniden kurmaya çağırdı. Arakçi ise İran'ın çatışmanın sürmesini istemediğini ve diplomatik çözüm kanalına dönmek istediğini belirtti.

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Pekin'de bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bugün başkent Pekin'de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Wang, Orta Doğu'daki durumun istikrarsızlığını sürdürdüğünü ve bunun uluslararası barış ile kalkınmayı ciddi şekilde etkilediğini bildirdi. Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyesi olarak uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu söyleyen Wang, "Çin ile İran kapsamlı stratejik ortak. Çin, İran ile diyalog ve iş birliğini güçlendirmeye, İran'ın meşru hak ve çıkarlarını korumaya hazır. ABD-İran çatışmasının uzaması tarafların ve uluslararası toplumun ortak çıkarlarına uygun değil. İran ile ABD'yi rasyonel ve itidalli olmaya, bugüne kadar varılan mutabakatlar doğrultusunda müzakere mekanizmasını yeniden inşa etmeye ve karşılıklı endişe duyulan konuları görüşmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Arakçi ise görüşmede, Orta Doğu ile Körfez bölgesindeki son durumu ve İran'ın sonraki adımlara ilişkin planlamalarını paylaştı. İran'ın çatışmanın sürmesini istemediğini ve diplomatik çözüm kanalına dönmeyi istediğini kaydeden Arakçi, "İran kendi hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacak. İran, ABD-İran Mutabakat Muhtırası'nın geçerli olduğunu düşünüyor. İran, Umman ile Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin bir plan üzerinde anlaşmaya vardı ve ABD verdiği tüm taahhütleri fiilen yerine getirmeli" diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İran'ın Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiğini ve somut iş birliğini derinleştirmeye hazır olduğunu da belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Çin, ABD ile İran'ı müzakerelere dönmeye çağırdı - Son Dakika

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