Çin Büyükelçisinin Eşi, Pakistanlı Hizmetçiyi Dövdüğü Anlar Sosyal Medyada Paylaşıldı

Çin büyükelçisinin eşinin Pakistanlı hizmetçiyi gündüz vakti caddede dövdüğü anlara ait bir video sosyal medyada paylaşıldı.

Videoda kadın, hizmetçiye halkın önünde saldırıyor; hizmetçi ise acı içinde kendini korumaya ve kaçmaya çalışıyor.Fakat kadın, hizmetçisini acımasız bir şekilde dövmeye devam ediyor.

Kadının hizmetçisini neden dövdüğü bilinmezken çevrede bulunan bazı kişiler kadını durdurmaya çalışsalar da başarılı olmadılar.

Videonun paylaşılmasından sonra, kullanıcılar kadına tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar, özünde insanlık olmayan bir kişiye eğitimin hiçbir şey kazandıramayacağını söyledi.

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