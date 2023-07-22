Çin Büyükelçisinin Eşi, Pakistanlı Hizmetçiyi Dövdüğü Anlar Sosyal Medyada Paylaşıldı - Son Dakika
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Çin Büyükelçisinin Eşi, Pakistanlı Hizmetçiyi Dövdüğü Anlar Sosyal Medyada Paylaşıldı

22.07.2023 14:37

Çin büyükelçisinin eşinin Pakistanlı hizmetçiyi gündüz vakti caddede dövdüğü anlara ait bir video sosyal medyada paylaşıldı. Videoda kadın, hizmetçiye halkın önünde saldırıyor; hizmetçi ise acı içinde kendini korumaya ve kaçmaya çalışıyor. Kadının hizmetçisini neden dövdüğü bilinmezken çevrede bulunan bazı kişiler kadını durdurmaya çalışsalar da başarılı olmadılar. Videonun paylaşılmasından sonra, kullanıcılar kadına tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar, özünde insanlık olmayan bir kişiye eğitimin hiçbir şey kazandıramayacağını söyledi.

Çin büyükelçisinin eşinin Pakistanlı hizmetçiyi gündüz vakti caddede dövdüğü anlara ait bir video sosyal medyada paylaşıldı.

Videoda kadın, hizmetçiye halkın önünde saldırıyor; hizmetçi ise acı içinde kendini korumaya ve kaçmaya çalışıyor.Fakat kadın, hizmetçisini acımasız bir şekilde dövmeye devam ediyor.

Kadının hizmetçisini neden dövdüğü bilinmezken çevrede bulunan bazı kişiler kadını durdurmaya çalışsalar da başarılı olmadılar.

Videonun paylaşılmasından sonra, kullanıcılar kadına tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar, özünde insanlık olmayan bir kişiye eğitimin hiçbir şey kazandıramayacağını söyledi.

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Son Dakika Dünya Çin Büyükelçisinin Eşi, Pakistanlı Hizmetçiyi Dövdüğü Anlar Sosyal Medyada Paylaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin Büyükelçisinin Eşi, Pakistanlı Hizmetçiyi Dövdüğü Anlar Sosyal Medyada Paylaşıldı - Son Dakika
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