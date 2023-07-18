Çin'de aşırı yağışlar nedeniyle mahsur kalan çift kurtarıldı - Son Dakika
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Çin'de aşırı yağışlar nedeniyle mahsur kalan çift kurtarıldı

18.07.2023 11:02

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle bir arabanın üzerinde mahsur kalan bir çift, 3 saat süren bir operasyon sonrası kurtarıldı. Çift, arabanın içinde sıcaktan ve susuzluktan bunalan ve oksijen sıkıntısı çekene kadar yaklaşık 3 saat boyunca mahsur kaldı. Çiftin çığlıklarına kulak veren bir grup yerel halk, durumu kurtarma ekiplerine bildirdi. Çin'de aşırı yağışlar nedeniyle birçok bölgede sel ve toprak kayması meydana gelirken, hükümet afetlere karşı hazırlıklı olmak için çalışmalar yürütüyor.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle bir arabanın üzerinde mahsur kalan bir çift 3 saat süren bir operasyon sonrası kurtarıldı.

Çift, Pazar günü öğleden sonra bir dağ yolunda seyahat ederken şiddetli yağışlar nedeniyle yolların kapanması sonucu arabalarının içinde mahsur kaldı. Çift, arabanın içinde sıcaktan ve susuzluktan bunalan ve oksijen sıkıntısı çekene kadar yaklaşık 3 saat boyunca mahsur kaldı.

Çiftin çığlıklarına kulak veren bir grup yerel halk, durumu kurtarma ekiplerine bildirdi. Kurtarma ekipleri, olay yerine gelerek çifti arabadan çıkarmayı başardı. Çift, kurtarma ekiplerine teşekkür ederek sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Çin'de aşırı yağışlar, son zamanlarda sık sık meydana geliyor. Aşırı yağışlar nedeniyle birçok bölgede sel ve toprak kayması meydana geldi. Aşırı yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden ve yaralanan çok sayıda kişi oldu.

Çin hükümeti, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen afetlere karşı hazırlıklı olmak için çalışmalar yürütüyor. Hükümet, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek afetler için erken uyarı sistemleri kurarak, afet riski taşıyan bölgelerde yaşayan insanların tahliyesini sağlıyor.

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Son Dakika Dünya Çin'de aşırı yağışlar nedeniyle mahsur kalan çift kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de aşırı yağışlar nedeniyle mahsur kalan çift kurtarıldı - Son Dakika
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