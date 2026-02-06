Çin\'de gizli kamera skandalı: Otel odasındaki özel anlarını videosunu internette buldu

Bir adam, Çin'de yaygınlaşan gizli kamera üzerinden çekilen videoların satıldığı yetişkinlere özel içerikler arasında gezinirken kendisi ve kız arkadaşının otel odasında çekilmiş videosunu fark etti ve büyük şok yaşadı.

OTEL ODASINDAKİ ÖZEL ANLAR İZİNSİZ PAYLAŞILDI

The Sun'ın haberine göre, Güney Çin'deki Shenzhen kentinde yaşayan ve takma ad kullanan Eric adlı adam, normalde eriştiği bir yetişkin içerik kanalında gezinirken bir video fark etti. Videoda, kendisi ve kız arkadaşı birkaç hafta önce birlikte kaldıkları otel odasında yürüyor, valizlerini bırakıyor. Videoda çiftin daha sonra birlikte oldukları anlar görülüyordu. Video, bir gizli kamera tarafından odada çekilmişti.

Çift üç hafta önce, Çin'in güneyindeki Shenzhen şehrinde bir otelde geceyi geçirmişlerdi ve gizlice filme alındıklarının farkında değillerdi.

Odadaki gizli bir kamera tarafından en mahrem anları kaydedilmiş ve Eric'in yetişkin içerikleri izlemek için kullandığı kanalda binlerce kişinin beğenisine sunulmuştu.

GİZLİ KAMERALARLA YAPILAN ÇEKİMLER YAYGIN BİR SORUN

Gizli kameralarla çekim yapılması ve platformlarda paylaşılması Çin'de uzun süredir devam eden bir sorun olarak biliniyor. Ülkede yetişkinlere özel içeriklerin yayınlanması yasak olmasına rağmen, yüzlerce gizli kameradan alınan binlerce video, çevrim içi platformlarda izinsiz şekilde dağıtılıyor. Araştırmacılar, elektrik anahtarlarıyla aktif hale gelen kameraların bulunduğu otel odalarının canlı yayınlarının yapıldığını ve bu içeriklerin ücretli olarak izleyicilere sunulduğunu tespit etti.

ÇİFT İÇİN TRAVMATİK SONUÇLAR

30'lu yaşlardaki Eric, kısa süre içinde videonun yayılacağı endişesiyle psikolojik sıkıntı yaşadığını aktardı. Kız arkadaşı da görüntülerin arkadaşlarına veya ailesine ulaşmasından korktuğunu söyledi. Olay, çiftin ilişkisinde de ciddi gerginliğe yol açtı. Öyle ki ikili son zamanlarda tanınma ihtimaline karşı dışarıda şapka takıyor ve otellerden uzak duruyor.