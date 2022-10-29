Çin'den gelen haber korkuttu! Koronavirüs bugüne kadarki en bulaşıcı varyantı ortaya çıktı

Dünya, koronavirüs salgınının etkilerinden kurtulmaya yavaş yavaş başladı. Koronavirüsten sonra ekonomide ciddi bir sorun yaşanırken, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte grip ve korona benzeri vakalarda da artış yaşanmaya başladı. Hemen hemen herkeste boğaz ağrısı ve öksürük şikayeti başlarken, yeni bir salgının patlak verip vermediği konuşuluyordu.

ÇİN'DEN ÜRKÜTEN HABER

Bu gelişmelerin yaşandığı sırada Çin'den ürküten bir haber geldi. Çin'de 800 binden fazla kişinin yeniden karantina alınmasına neden olan virüsün, koronanın yeni bir varyantı olduğu tespit edildi. BF.7 ve BA.5.1.7 olarak adlandırılan iki varyant türünün bugüne kadarki en bulaşıcı koronavirüs varyantı olduğu belirtildi.

VAKALARDA YENİDEN ARTIŞ VAR

Çin'de vakalardaki hızlı artış da dikkatlerden kaçmadı. Çin'in ekonomik çıktı açısından en önemli şehri olan Guangzhou geçtiğimiz perşembe günü kapandı. İnsanlara da gerekli olmadığı sürece evden çıkmamaları uyarısında bulunuldu.