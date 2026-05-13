Çin\'den Yeni Uydu Fırlatışı

ÇİN, Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu grubu fırlattığını duyurdu.

Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu grubu fırlattı. 'Uzun Yürüyüş-6' taşıyıcı roketiyle dün Pekin saatiyle 19.59'da fırlatılan uydu grubunun, önceden belirlenen yörüngesine yerleştiği bildirildi. Uyduların, Çin'in büyük ölçekli ticari alçak yörünge uydu ağı olan 'Spacesail Constellation'ın bir parçasını oluşturacağı belirtildi.

Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi, bu görevin 'Uzun Yürüyüş' taşıyıcı roket serisinin 642'nci uçuş görevi olduğunu açıkladı.