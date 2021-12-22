Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar

Çin'de Viya adıyla tanınan ve en ünlü canlı yayıncılardan biri olan Huang Wei, vergi kaçakçılığı nedeniyle yaklaşık 210 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı.

VERGİ KAÇIRMAKLA SUÇLANIYOR

Çin Devlet Vergi İdaresi'nin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Huang'ın 2019 ile 2020 yılları arasında şahsi gelirini gizleyerek 643 milyon yuan vergi kaçırdığı ve 60 milyon yuan tutarındaki diğer vergi ödemelerini yapmazken, gelirinin niteliği hakkında da yanlış bildirimde bulunduğu kaydedildi.

TÜM HESAPLARI BUHAR OLDU

Açıklamada, kanun gereği Huang'ın aralarında vergi ödemeleri ve vadesi geçmiş cezaların da bulunduğu 1,34 milyar (yaklaşık 210 milyon dolar ) yuan tutarında para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Yaşananlar sonrası özür dileyen fenomenin tüm hesapları buhar oldu.