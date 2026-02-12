Çin, Pakistan\'ın Uydu Gözlem Uydusunu Uzaya Gönderdi

ÇİN'in, Pakistan'a ait 'PRSC-EO2' yer gözlem uydusunu uzaya gönderdiği bildirildi.

Çin, Pakistan'a ait 'PRSC-EO2' yer gözlem uydusunu Guangdong eyaletine bağlı Yangjiang kenti açıklarındaki deniz platformundan, bugün Pekin saatiyle 14.37'de uzaya gönderdi. 'Smart Dragon-3' taşıyıcı roketiyle yapılan görev kapsamında 'PRSC-EO2' ile toplam yedi uydunun uzaya taşındığı açıklandı. Uyduların tamamının planlanan yörüngelerine sorunsuz şekilde yerleştiği ve bu görevin 'Smart Dragon-3' taşıyıcı roketinin dokuzuncu uçuşu olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.