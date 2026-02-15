Çin ve Kanada İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
Dünya

Çin ve Kanada İlişkileri Güçleniyor

15.02.2026 14:19
Çin ve Kanada Dışişleri Bakanları, Münih'te ikili ilişkilerin geliştirilmesi için görüşme yaptı.

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile Almanya'da bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile Münih Güvenlik Konferansı kapsamında görüştü. Wang, görüşmede, Çin'in Kanada ile ikili ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini ilerletmek için birlikte çalışmaya hazır olduğunu bildirdi. Kanada Başbakanı Mark Carney'in kısa süre önce Çin'e gerçekleştirdiği ziyaretin verimli geçtiğini kaydeden Wang, bunun yeni Kanada hükümetinin Çin'e yönelik yeni bir politika izlediğini açıkça ortaya koyduğunu ve bu politikanın her iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi.

Wang Yi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Carney'nin, Çin ile Kanada arasında yeni bir stratejik ortaklık kurulması konusunda mutabakata vardığını vurgulayarak, bunun ikili ilişkilerin daha iyi gelişimi için stratejik rehberlik sağladığını ifade etti.

Kanada Dışişleri Bakanı Anand ise görüşmede, Carney'in Çin ziyaretinin son derece başarılı geçtiğini ve Kanada-Çin ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını araladığını belirtti. Çin'e Kanada vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı tanıdığı için teşekkür eden Anand, iki tarafın yakın diyalog ile iş birliğini sürdürmesini ve ikili ilişkilerin istikrarlı şekilde gelişmesini ilerletmesini temenni ettiklerini aktardı.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Diplomasi, Kanada, Münih, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
