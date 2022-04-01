Çkp Merkezi Yetkilileri Uçak Kazasına İlişkin Raporu İnceledi ve Sonraki Düzenlemeleri Yaptı - Son Dakika

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) — ÇKP Merkez Komitesi, meydana gelişinin ardından kazaya büyük önem verdi ve Xi derhal önemli talimatları verdi. Acil müdahale mekanizmasının derhal devreye alınması, arama-kurtarma çalışmalarında tüm çabanın gösterilmesi ve kaza sonrasında gerekenlerin yapılması gerektiğini vugulayan Xi, kazanın nedeninin mümkün olan en kısa sürede belirlenmesi ve kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine destek ve hizmet sağlanması gerektiğini de kaydetti.

Daimi Komite tarafından toplantıda, "İlgili tüm taraflar talimatlara uygun olarak ivedilikle harekete geçti. Sivil havacılık, acil durum müdahalesi, kamu güvenliği, ordu ve sağlık gibi sektörlerin yanı sıra Guangxi Özerk Bölgesi'nin çabaları koordine edildi. 'Müşterek komutanlık, görevlerin dağıtılması, işlerin eksiksiz, titiz, düzenli ve bilime dayalı olması' genel talimatları doğrultusunda, topyekun çaba gösterildi. Halen kaza sonrası inceleme ve soruşturma sürüyor." denildi ve eklendi:

"Uçakta bulunan 132 kişinin tamamı yaşamını yitirdi. Hepimiz derinden üzüldük. Daimi Komite, insanları ve hayatlarını her şeyin üzerinde tutma ilkesine uygun olarak kaza sonrasını kusursuz ve titiz biçimde ele almak ve başından sonuna kadar azimle çaba göstermek gerektiğini vurguladı. Yaşamını yitirenlerin onurunu korumak ve kederli aileleri teselli etmek için, kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri ve eşyalarını düzgün biçimde toplayıp nakletmeyi sürdüreceğiz. Yaşamını yitirenlerin ailelerini teselli etmek için onlara yardım ve destek sağlamak için çabalarımızı hızlandıracağız. Bu kazanın nedenini ve mahiyetini bir an önce bulmak için ilgili tüm taraflar, araştırmaları bilimsel ve düzenli bir şekilde yürütmek için birlikte çalışmalı ve uçuş verilerini ve maddi kanıtları kapsamlı bir şekilde analiz etmek için çeşitli alanlardan uzmanlar oluşturmalıdır. Elde edilen bilgiler istikrarlı ve düzenli bir şekilde açıklanmalıdır. Dakiklik, doğruluk, açıklık ve şeffaflık ruhuyla, kamuoyunu güncel tutmaya ve halkın endişelerine aktif olarak yanıt vermeye devam etmeliyiz."

Daimi Komite, kalkınma ve güvenliğe aynı önemin gösterilmesi gerektiği ve güvenlikten vazgeçme uğruna kalkınma arayışında olunmaması gerektiğini kaydetti ve ekledi: "Tüm sektörler kazadan dersler çıkarmalı, kaza üzerine derinlemesine düşünmeli ve işyeri güvenliği için mesuliyet sistemlerini daha fazla iyileştirmeli ve güçlendirmelidir. Riskleri ve olası tehlikeleri her köşede tespit etmek ve ele almak için ülke çapında iş yeri güvenliği denetimleri başlatılacak, böylece her türlü kaza olasılığı en aza indirilecek ve toplumsal istikrar sağlanacaktır. Görev ihmali, politika ve tedbirlerin kötü uygulanması veya teftiş hareketlerinden dolayı herhangi bir kazanın meydana gelmesi durumunda, ilgili personel ve liderler sorumlu tutulacaktır." Toplantıda başka konular da ele alındı.