Çok nadir oluşuyor: "Ters yıldırım"ın oluşum anı kamerada - Son Dakika
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Çok nadir oluşuyor: "Ters yıldırım"ın oluşum anı kamerada

01.04.2022 12:43

Geçtiğimiz salı günü ABD'nin Kansas eyaleti nadir görülen bir doğa olayına tanıklık etti. Şiddetli fırtınanın etkisiyle yerden bulutlara doğru çıkan "ters yıldırım" oluştu. Ters yıldırımın oluşma anı ve sonrası, kameralar tarafından da görüntülendi.

ABD'nin Kansas eyaletinde yer alan Wichita kentiden geçtiğimiz Salı günü yaşanan şiddetli fırtına sırasında nadir olarak görülen "ters yıldırım" Taylor Vonfeldt tarafından görüntülendi. Vonfeldt, bunun şimdiye kadar kameraya yakaladığı "en çılgın yıldırım çarpması" olduğunu ifade etti.

YERDEN BAŞLAYIP BULUTLARA YÜKSELDİ

Buluttan yere düşen normal yıldırımların aksine, söz konusu yıldırımın yerden başlayıp bulutlara doğru gittiği görüldü.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Çok nadir oluşuyor: 'Ters yıldırım'ın oluşum anı kamerada - Son Dakika


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