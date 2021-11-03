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COP26: ABD Başkanı Biden, zirveye katılmayan Çin ve Rusya devlet başkanlarını eleştirdi - Son Dakika
BBC

COP26: ABD Başkanı Biden, zirveye katılmayan Çin ve Rusya devlet başkanlarını eleştirdi

03.11.2021 02:08
COP26: ABD Başkanı Biden, zirveye katılmayan Çin ve Rusya devlet başkanlarını eleştirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in iklim zirvesine katılmamasını "büyük bir hata" olarak değerlendirdi; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Glasgow'a gitmemesini eleştirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in iklim zirvesine katılmamasını "büyük bir hata" olarak değerlendirdi; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Glasgow'a gitmemesini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da güvenlik protokolünde sorun yaşandığı gerekçesiyle zirveye katılmıyor.

Salı günü gazetecilere konuşan Biden, "iklim krizinin çok büyük bir sorun olduğunu" ve "Çin'in arkasını dönüp gittiğini" söyledi. Ardından, "Aynı şey Rusya ve Putin için de geçerli" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin Devlet Başkanı Şi Jinping de zirveye katılmıyor.

İki ülkeden de birer delegasyon Glasgow'a giderek ülkelerini temsil ediyor. Liderlerin geri dönüşünün ardından toplantılar, 14 Kasım'a kadar devam edecek.

Çin, dünyanın en büyük karbondioksit salımı yapan ülkesi, ikinci sırada da ABD geliyor. Rusya ise AB ülkeleri ve Hindistan'ın ardından 5. sırada yer alıyor.

İskoçya'nın en büyük kenti olan Glasgow'da başlayan zirveye 120'den fazla ülke lideri katıldı. Birçok ülke, 2030'a kadar sera gazı salımının büyük oranda azaltılması için sözler vermiş durumda.

Biden, Çin ve Rusya devlet başkanlarıyla ilgili bu ifadeleri, gazetecilerin iklim krizi konusunda diğer ülkelerin rollerini sormaları üzerine kullandı. Gazetecilerin özellikle Çin,Rusya ve Suudi Arabistan'ın rolünü sorması üzerine Biden, şu yanıtı verdi:

"Çin'in dünyada bir dünya lideri olarak anlaşılır şekilde edinmeye çalıştığı rol... Buraya gelmeyerek... Yapmayın! Jinping'in burada olmaması büyük bir hata."

Ardından Rusya için de aynı şeyin geçerli olduğunu belirten Biden, "Rusya Devlet Başkanı bu konuda ağzını açmıyor" dedi.

Erdoğan: "Güvenlik taleplerimiz yerine getirilmedi"

Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, Ekim ayında, Rus liderin zirveye neden katılamayacağıyla ilgili hiçbir detay vermeden ve "iklim krizinin Rusya için çok önemli olduğunu" söyleyerek katılmama kararı verdiğini açıklamıştı.

Eylül ayında Şi Jinping, Çin'in 2060 yılına kadar sera gazı salımını sıfıra indirme konusunda verilen sözleri yerine getireceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) önce katılacağını duyurdu, ardından zirveden hemen önce Roma'da düzenlenen G20 zirvesinin ardından karar değiştirerek Türkiye'ye döndü.

Türkiye'ye dönüşünde uçaktaki gazetecilere zirveye neden katılmadığını açıklayan Erdoğan, "Güvenlik taleplerimiz yerine getirilmeyince Glasgow'a gitmekten vazgeçtik. Bu sadece kendi güvenliğimizle ilgili değil, ülkemizin itibarıyla da ilgili bir meseleydi" dedi.

Türkiye'nin zirve için talep ettiği güvenlik protokolü için "Bunlar uluslararası bütün ziyaretlerimizde bize ve diğer bütün liderlere her zaman uygulanan protokoldeki standartlardı" diye konuşan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak bize bunların son anda karşılanamayacağı söylendi. Daha sonra bizim geri çevrilen talebimizdeki standartların başka bir ülke için istisnai olarak sağlanabildiğini öğrendik. Bu diplomatik teamüllere de uymuyordu. Bunu kabul edemezdik."

COP26: ABD Başkanı Biden, zirveye katılmayan Çin ve Rusya devlet başkanlarını eleştirdi

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Son Dakika Dünya COP26: ABD Başkanı Biden, zirveye katılmayan Çin ve Rusya devlet başkanlarını eleştirdi - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: COP26: ABD Başkanı Biden, zirveye katılmayan Çin ve Rusya devlet başkanlarını eleştirdi - Son Dakika
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