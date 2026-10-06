COP31 öncesi Murat Kurum, sular altında kalma tehdidi yaşayan Tuvalu\'yu ziyaret etti

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 hazırlıkları kapsamında Tuvalu'ya resmi ziyarette bulundu.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Antalya'da ev sahipliğini yapacağımız COP31 öncesinde iklim değişikliğini en derinden hisseden Pasifik'teki ada ülkelerinden Tuvalu'dayız. Sular altında kalma tehdidi yaşayan Tuvalu'da bilim insanlarını ve yerel halkı dinledik. Tuvalu'nun sesini Fiji'deki Pre-COP'a, oradan Antalya'ya taşıyacağız" ifadelerini kullandı.