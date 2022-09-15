Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey temaslar - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey temaslar

15.09.2022 22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Semerkant'ta Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Semerkant'ta Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Erdoğan, liderlerle birlikte Ebedi Şehri Kompleksini ziyaret etti.

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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey temaslar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey temaslar - Son Dakika
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