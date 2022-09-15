Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Semerkant'ta Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Erdoğan, liderlerle birlikte Ebedi Şehri Kompleksini ziyaret etti.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Dünya, Son Dakika

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