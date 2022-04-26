Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefon görüşmesi yaptı: Liderler zirvesi teklifini hatırlattı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefon görüşmesi yaptı: Liderler zirvesi teklifini hatırlattı

26.04.2022 13:13

Ukrayna ile Rusya savaşı bugün 62. gününde. Savaş sürerken arabuluculuk çalışmalarını da sürdüren Türkiye, liderleri bir araya getirmek istiyor. Dün Zelenski ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Rus lider Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, Putin'e Zelenski ile bir araya gelecekleri liderler zirvesi önerisini yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 62 gündür devam eden Rusya- Ukrayna savaşının son bulması için her iki ülke lideri ile de sık sık görüşüyor. Hatta liderleri bir araya getirmek istediğini belirten Erdoğan, müzakere sürecinde arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade ediyor.

DÜN ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve müzakere sürecine dair konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı Mariupol'de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti.

PUTİN'LE SAVAŞTAKİ SON DURUMU DEĞERLENDİRDİ

Erdoğan bugün de Rus lider Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'daki durumu görüştüklerini söyledi.

LİDERLER ZİRVESİ TEKLİFİNİ YİNELEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devam etmesinin herkesin yararına olduğunu ifade etti. Ateşkes sağlanmasının, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin ve tahliyelerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkese zarar veren bu gidişatın durdurulması ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıma teklifini de yineledi.

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefon görüşmesi yaptı: Liderler zirvesi teklifini hatırlattı - Son Dakika


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