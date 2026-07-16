Curiosity'nin Mars'ta Bal Peteği Benzeri Yapılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Curiosity'nin Mars'ta Bal Peteği Benzeri Yapılar

16.07.2026 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Curiosity, Mars'ta dev bal peteği benzeri çokgen yapılar ve koyu taşlar görüntüledi.

(ANKARA) - NASA'nın Curiosity keşif aracı, Mars'ın Gale Krateri'nde yüzeyi dev bir bal peteğini andıran çokgen yapılarla kaplı sıra dışı bir araziyi görüntüledi.

Curiosity görev ekibinden kıdemli araştırmacı William Farrand, aracın bölgeye ulaştığında zeminin "dev bir bal peteğinin üst kısmını andıran çokgen yapılarla kaplı" olduğunu gördüğünü ifade etti. İlerledikçe çokgen sırtlarının daha fazla aşındığının gözlendiği kaydedildi.

Araştırmacılar, bölgede dikkati çeken bir başka unsurun ise zemine dağılmış çakıl ve küçük kaya büyüklüğündeki koyu renkli taşlar olduğunu aktardı. Bu taşların Mars'ın daha yüksek katmanlarından koparak aşağı taşınmış kaya parçaları mı, uzak çarpışmalar sonucu fırlayan malzemeler mi, yoksa gezegen dışından gelen meteoritler mi olduğu henüz bilinmiyor.

Daha önce incelenen benzer koyu renkli kayalarda meteoritlerde yaygın görülen nikel elementine rastlandığı, ancak tüm taşların aynı kökene sahip olup olmadığının araştırıldığı bildirildi.

Curiosity, bölgedeki çokgen sırtları ve koyu renkli taşları bilimsel cihazlarla ayrıntılı biçimde incelemeye başladı. Görev ekibi ayrıca çevredeki mesa, kanal ve hendek benzeri jeolojik oluşumların görüntülerini toplarken, gelecek günlerde engebeli yeni bir araziye geçmeyi planlıyor.

Bilim insanları, bal peteğini andıran çokgen desenlerin Mars'ın jeolojik geçmişine ilişkin önemli ipuçları sağlayabileceğini, bölgedeki kaya ve yüzey yapısının nasıl oluştuğunu anlamaya yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Curiosity'nin Mars'ta Bal Peteği Benzeri Yapılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını: Oğluma onun adını verdim Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını: Oğluma onun adını verdim
Ülkenin en ünlü meydanında “tabutta yatan Trump“ afişi Üzerinde sloganlar yer aldı Ülkenin en ünlü meydanında "tabutta yatan Trump" afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı
ABD’den İran’a yeni yaptırım hamlesi: Petrol ihracatı hedefte ABD'den İran'a yeni yaptırım hamlesi: Petrol ihracatı hedefte
Haluk Levent için savcıya sunulan belge bomba: İyi niyetlerini kullanıp kandırdım Haluk Levent için savcıya sunulan belge bomba: İyi niyetlerini kullanıp kandırdım
Anaokulunda skandal ihmal 5 yaşındaki çocuğu az daha canından ediyordu Anaokulunda skandal ihmal! 5 yaşındaki çocuğu az daha canından ediyordu
ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası

09:09
Yıllar önce “Haluk Levent’e bu ülke laf söyletmez“ diyen Gülben Ergen’den dikkat çeken çıkış
Yıllar önce "Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez" diyen Gülben Ergen'den dikkat çeken çıkış
08:34
İlyas Yalçıntaş’ın evinden çıkanlara bakın
İlyas Yalçıntaş'ın evinden çıkanlara bakın
08:33
Nasuh Mahruki’ye 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı
Nasuh Mahruki'ye 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı
07:43
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı
07:04
Avukat Ece Güner’i itirafları kurtaramadı Haluk Levent’le birlikte tutuklandı
Avukat Ece Güner'i itirafları kurtaramadı! Haluk Levent'le birlikte tutuklandı
04:30
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 10:09:12. #7.13#
SON DAKİKA: Curiosity'nin Mars'ta Bal Peteği Benzeri Yapılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.